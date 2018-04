Napoli: Verdi, recuperato video di una stesa in piazza Trieste e Trento (2)

- "In pratica, verso l'una e trenta di notte, una decina di ragazzi, con caschi integrali e a bordo di scooter e moto, sono arrivati armati in piazza Trieste e Trento, forse per 'risolvere' una lite scoppiata prima", ha spiegato Borrelli sottolineando che "molte di quelle persone si sono ritrovate una pistola puntata in faccia e hanno alzato le mani per non essere sparati"."La 'dimostrazione' di forza, poi, s'è conclusa con lo sparo in area di alcuni colpi di pistola", ha aggiunto Borrelli, precisando che "in tutto il tempo in cui questi ragazzi si sono impossessati di piazza Trieste e Trento, nel pieno centro della città, non c'è stato nessun intervento delle forze dell'ordine". "Ormai la situazione, visto anche quel che è successo sul lungomare, appare senza controllo e c'è un senso di impunità che spinge giovani e giovanissimi a cercare di 'risolvere' le liti tornando armati e sparando all'impazzata o spaventando con le loro armi", ha concluso Borrelli, per il quale "è necessaria un'azione straordinaria e non le solite chiacchiere, anche per impedire che episodi del genere possano ridurre la rinascita turistica della città". (Ren)