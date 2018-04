Napoli: il 20 aprile la presentazione del nuovo numero della rivista Rassegna economica con il ministro Minniti

- Venerdì 20 aprile sarà presentato a Napoli, alla presenza del ministro dell'Interno Marco Minniti, il nuovo numero della rivista scientifica internazionale "Rassegna economica" sul tema della legalità intesa come asset di competitività e sviluppo. Durante la presentazione saranno premiati i ricercatori under 35 vincitori del 7° Premio Rassegna economica, selezionati per i temi dell'economia sommersa e illegale e dell'economia marittima. L'evento si svolgerà presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli in via Toledo 177, a partire dalle ore 10.30. (Ren)