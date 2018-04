Napoli: Ronghi (Sud protagonista), De Luca formazione non lavoro vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sud Protagonista ha presentato il piano straordinario per il lavoro e lo sviluppo. "Il Sud non può continuare ad essere vittima della demagogia dei 5 stelle e dei nuovi "pacchi" di pseudo-formazione, che riportano la Campania a trent'anni fa, proposti da De Luca – ha sottolineato il segretario federale Salvatore Ronghi –, un presidente della Regione che non riesce a stabilizzare i lavoratori della sanità, a governare le partecipate, a garantire il pagamento degli stipendi ai lavoratori idraulico forestali, si inventa un piano "clientelare-elettorale" con il quale propone la solita formazione, facendola passare per lavoro, e "vende merce non propria", in quanto non ha alcuna competenza sulle assunzioni negli Enti locali, tanto che non riesce nemmeno ad attuare la legge regionale per l'assunzione nei Comuni dei lavoratori dei Cub". Alla conferenza stampa hanno partecipato i componenti dell'Organismo costituente Pino Palmieri, Pasquale Pollio e i dirigenti delle province campane, Luigi Ferrandino, Viola Cuomo, Mario Forgione, Vincenzo Tavoletta, Carmela Pisacane, Paolino Vassallo e Daniele Esposito. (segue) (Ren)