Psr Campania: Cammarano (M5s), sistema intasato con le nuove procedure

- "Siamo costretti ancora una volta a sottolineare la dicotomia esistente tra l’attuale sistema regionale di burocratizzazione all’eccesso e la realtà con cui quotidianamente sono alle prese i cittadini. Questa mattina ci siamo trovati al cospetto del dramma rappresentato dalla categoria degli agricoltori del Sannio, messi in ginocchio da un’alluvione che affonda le radici a ben due anni fa. E ancora oggi registriamo ritardi fino allo sfinimento sui pagamenti erogati, che allo stato hanno coperto appena il 10 per cento del totale dei danni subiti. Così come è sconcertante quanto registriamo sul Piano di Sviluppo Rurale, componente non di poco conto per risollevare le sorti delle aziende agricole, ma la cui programmazione dei bandi è al limite del disimpegno per i ritardi nella spesa dei 193 milioni di fondi da spendere entro il 2018". Così il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, a margine dell’audizione a Benevento della Commissione Agricoltura, di cui è componente. (segue) (Ren)