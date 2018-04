Campania: presentati in consiglio regionali i master per le aree interne e per lo sviluppo locale (2)

Napoli, 11 apr 15:08 - (Agenzia Nova) - "E' un'importante iniziativa che si inserisce nell'ambito del consolidamento dei rapporti istituzionali con le Università su cui il Presidente De Luca sta investendo molto per incrementare l'istruzione e la cultura – ha sottolineato Angioli – con questi master si investe sulla valorizzazione del patrimonio giovanile e sulle aree interne, sulla valorizzazione di tutti i piccoli comuni, i borghi più decentrati delle aree interne per i quali si compie lo sforzo di portarvi l'Università e di puntare sulla internazionalizzazione". Nel concludere i lavori, che hanno visto la firma di un protocollo di intesa tra il Forum regionale giovanile e i coordinatori dei master, il presidente D'Amelio ha sottolineato "il grande impegno del Forum dei giovani , del Consiglio regionale e dell'Assessorato politiche giovanili nel dare un forte ed ulteriore segnale attenzione per i giovani e per le aree interne, per evitare lo spopolamento di questi territori, puntando sul valore delle aree interne e del grande patrimonio giovanile di questi territori". (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata