Napoli: dal 19 maggio via alla rassegna "Un mare di opportunità"

- Prenderà il via sabato 19 maggio la seconda edizione della rassegna "Un mare di opportunità", organizzata dal comune di Napoli. "Con questa rassegna si vuole offrire un ricco calendario di iniziative che vedranno il mare di Napoli come unico protagonista", ha dichiarato Daniela Villani, delegata al Mare dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris. La rassegna, che terminerà il 19 giugno, raccoglierà tutte quelle proposte che esaltano i valori identitari e culturali della tradizione marinaresca, e le attività volte a promuovere, tutelare, sviluppare l'economia del mare in tutte le sue articolazioni. Ulteriore attenzione sarà dedicata alle tematiche della sicurezza, alle attività ludico ricreative e infine alle attività sportivo acquatiche. Gli operatori potranno far pervenire al comune di Napoli proposte fino al 30 aprile 2018. (Ren)