Napoli: Verdi, recuperato video di una stesa in piazza Trieste e Trento

- "Avevamo avuto diverse segnalazioni, ma ora c'è anche un video che abbiamo recuperato a confermare che, nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 aprile, c'è stata una stesa violentissima nella centralissima piazza Trieste e Trento, a ridosso di piazza del Plebiscito, il salotto simbolo di Napoli". A denunciarlo il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli con lo speaker radiofonico Gianni Simioli che su Radio Marte ha raccolto testimonianze e denunce dei presenti spiegando che "dal video di cui siamo entrati in possesso, si vedono ragazzi scappare per l'arrivo di due persone armate, una senza casco e l'altra con casco integrale. Quello senza casco dopo aver sparato gira con la pistola in mano mentre la folla fugge mentre l'altro con il casco con la pistola nel giaccone minaccia i passanti". (segue) (Ren)