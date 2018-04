Inchiesta rifiuti: Saiello (M5s), non è stata più convocata alcuna seduta straordinaria

- "E’ più che una sensazione che in Consiglio regionale il Movimento 5 Stelle sia l’unica forza politica ad essere preoccupata alla luce di quanto emerso dalla videoinchiesta di Fanpage.it e dell’indagine della magistratura su presunti illeciti nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Siamo gli unici che invochiamo chiarezza sul sistema delle bonifiche, su procedure poco chiare nelle gare sulla rimozione delle ecoballe, sulle nomine nella Sma di persone finite nel registro degli indagati per corruzione e sugli affidamenti diretti di opere da parte della stessa partecipata regionale. Tutte questioni venute alla luce con l’indagine e l’inchiesta giornalistica. Da tempo abbiamo proposto una seduta monotematica del Consiglio regionale su questi temi, invitando il presidente De Luca ed il suo vice e assessore all’Ambiente Bonavitacola a riferire in aula su come sia possibile che un settore così delicato sia ancora potenzialmente penetrabile dalla criminalità organizzata, che tutt’oggi guarda al sistema rifiuti in Campania con un business su cui puntare”. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania Gennaro Saiello, che in una lettera al presidente del Consiglio regionale, ai presidenti dei gruppi consiliari e al capo dell’opposizione, ha sollecitato una seduta straordinaria incentrata sul tema della gestione dei rifiuti. (segue) (Ren)