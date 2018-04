Napoli: domani seminario su Aldo Moro, al via ciclo di incontri organizzati da Odg Campania e Università Federico II

- Si terrà domani 12 aprile, alle ore 15, a Napoli in via Marina 33, presso l'Università Federico II, il seminario dal titolo: "A 40 anni dall'assassinio di Aldo Moro, inchieste giornalistiche e ricostruzioni storiche". Interverranno Roberto Cotroneo, giornalista e autore del libro "Il vento dell'odio", Stefania Limiti, giornalista e autrice del libro "Il caso Moro. Il patto segreto tra DC e BR", Paolo Varvaro, docente di Storia contemporanea presso l'Università Federico II di Napoli, Maurizio Griffo, docente di Storia delle Dottrine Politiche presso l'Università Federico II di Napoli. Introdurranno i lavori Luigi Musella, vicedirettore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II di Napoli, Roberto Delle Donne, coordinatore del Corso di Laurea in Storia dell'Università Federico II di Napoli, Mimmo Falco, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania e Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Modererà l'incontro Alessandro Sansoni, componente dell'esecutivo nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Il seminario è il primo di un ciclo di incontri a cadenza mensile organizzati congiuntamente dal Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II di Napoli e dall'Ordine dei giornalisti della Campania. La partecipazione dà diritto a 4 crediti validi per la formazione obbligatoria degli iscritti all'albo dell'Ordine dei giornalisti. (Ren)