Napoli: Borrelli (Verdi), interdittiva antimafia per la Sippic è ennesima prova della sua inadeguatezza

- "Oltre alle tante problematiche legate al servizio, ora arriva anche l'interdittiva antimafia a gettare ombre sulla Sippic, la società che produce e distribuisce l'energia sulle isole del Golfo di Napoli e gestisce la funivia di Capri". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "quest'ennesima ombra conferma ancor di più i nostri dubbi e le nostre perplessità contro la Sippic che non ha mai voluto dare spazio a energie alternative e pulite e sulla quale abbiamo sollevato molte questioni rispetto alla gestione e all'inquinamento acustico e ambientale della centrale". "Per fortuna i lavori per far arrivare i cavi di Terna sono ormai avviati e, a breve, le isole potranno essere liberate dalla dipendenza dalla Sippic", ha aggiunto Borrelli, per il quale "in questo modo si eliminerà anche l'inquinamento derivante dalla centrale". (Ren)