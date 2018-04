Campania: Ciarambino (M5S) De Luca ha depotenziato gli ospedali di Benevento e Sant’Agata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A ciò si aggiunga lo smantellamento dell'ottimo reparto di neurochirurgia del Rummo, che viene di fatto smembrato e spacchettato per unità operative e posti letto sui due presidi ospedalieri, distanti ben 40 km – ha continuato Ciarambino - scelta che ha probabilmente determinato il trasferimento volontario del primario del reparto, lasciandolo così senza una stabile guida”. “De Luca e la sua giunta – ha chiesto Ciarambino – ci dicano come intendono garantire il funzionamento della rete dell’emergenza per i cittadini della Valle Telesina e della Valle Caudina, soprattutto nei casi di patologie cardiache che richiedono un tempo limite di intervento. Basti pensare che le aree servite fino ad oggi dal presidio di Sant’Agata dei Goti distano oltre 40 chilometri dal Rummo, percorso caratterizzato da lunghi tratti in zone collinari, resi impervi nei casi di neve o maltempo. Sarebbe opportuno continuare a garantire almeno un pronto soccorso di base, che garantisca triage, diagnosi e stabilizzazione del paziente prima dell’eventuale trasferimento al Rummo. La prospettiva, oggi, è di ritrovarci con un’intera provincia sprovvista di cardiochirurgia, nonostante in Campania se ne prevedono ben tredici. Come Movimento 5 Stelle – conclude la consigliera regionale - non assisteremo immobili a questo scempio e insieme a tutti i parlamentari sanniti metteremo in campo ogni utile iniziativa”. (Ren)