Inchiesta rifiuti: Saiello (M5s), non è stata più convocata alcuna seduta straordinaria (2)

- “La proposta portata al tavolo della Conferenza dei capigruppo - ha continuato Saiello -, fu accolta da tutti, compreso Bonavitacola. In quella sede venne indicata una data precedente o immediatamente successiva alle festività pasquali, ma allo stato non è pervenuta alcuna comunicazione formale. Nel frattempo, si è celebrata una seduta ordinaria del Consiglio come se nulla fosse accaduto, sebbene il gruppo M5S avesse chiesto di dare priorità alla seduta straordinaria. Il nostro appello è rivolto soprattutto ai gruppi di opposizione e al loro capo, l’ex governatore Stefano Caldoro. Lo stesso Caldoro che a chiacchiere non ha perso occasione per condannare le politiche di De Luca in tema di rifiuti, che ha avuto un sussulto di orgoglio quando gli abbiamo chiesto conto della mancata firma sua e dei componenti dei gruppi che rappresenta alla nostra proposta, ma che nei fatti mostra assoluta indifferenza su tutta questa storia. Una vicenda vergognosa sulla quale il Movimento 5 Stelle non consentirà che cali il sipario". (Ren)