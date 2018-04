Campania: presentati in consiglio regionali i master per le aree interne e per lo sviluppo locale

Napoli, 11 apr 15:08 - (Agenzia Nova) - Sono stati presentati questa mattina, nella sede del Consiglio regionale della Campania, i master "Laboratori Giovani per le Aree Interne e per lo Sviluppo locale tramite la cooperazione internazionale". Hanno partecipato alla conferenza stampa, tra gli altri, Giuseppe Caruso, presidente del Forum regionale dei Giovani, il coordinatore delmaster Francesco Rispoli, ordinario di Composizione architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'assessore regionale della Campania ai Fondi europei e alle Politiche giovanili, Serena Angioli, e il presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio. "E' un progetto pilota che punta a formare i giovani laureati under 35 e ad avvicinarli ai territori del Cilento e delle aree interne, Alta Irpinia, è co-finanziato dalla Regione Campania e dal Forum regionale dei Giovani, d'intesa con l'Università degli Studi di Salerno e l'Università degli Studi di Napoli Federico II – ha spiegato Caruso – l'obiettivo è formare giovani professionisti capaci di sviluppare policy di territorio che possano favorire processi di marketing locale, attrazione di attività economiche nei borghi, progresso umano, civile e sociale e contrasto dello spopolamento". (segue) (Ren)