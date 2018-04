Campania: domani a Capodimonte la presentazione al corso biennale per restauro giardini, parchi e siti Unesco

- Venti diplomati e laureati, selezionati tra 240 candidati frequenteranno nei prossimi due anni il corso per Tecnico Superiore dedicato al Restauro di Parchi e Giardini Storici, organizzato dalla Fondazione Its Bact-tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turismo, fortemente voluto e sostenuto dalla Regione Campania, in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Il corso, unico nel suo genere in Italia, prevede 1800 ore di apprendimento, di cui più della metà sul campo, e vedrà la pratica di restauro del Giardino svolgersi nei due siti Unesco, a contatto diretto con le problematiche connesse alla tutela e alla gestione del verde storico. Domani mercoledì 11 aprile, alle ore 10.00 al Museo e Real Bosco di Capodimonte (Cellaio) si terrà la Conferenza Stampa di presentazione e l'avvio del corso alla presenza dell’Assessore alla Formazione della Regione Campania Chiara Marciani e del Vicecapo di Gabinetto e responsabile della Programmazione Unitaria Maria Grazia Falciatore, e dei due direttori Sylva in Bellenger (Museo e Real Bosco di Capodimonte) e Mauro Felicori (Reggia e Parco di Caserta) con il presidente della Fondazione Its Bact Aniello Di Vuolo. Con le autorità interloquiranno i 20 partecipanti al percorso sui temi della tutela, dell’innovazione, della motivazione e del lavoro nell’ambito dei beni culturali, e segnatamente su Giardini, Parchi e Siti Unesco. L’avvio del corso di Tecnico Superiore per la conduzione del Cantiere di restauro architettonico ad indirizzo Giardini, Parchi e Siti Unesco spetterà agli interventi dell'architetto Anna Capuano del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Alberta Campitelli, vicepresidente Associazione Parchi e Giardini di Italia e di Nunzia Petrecca, amministratore delegato dell’impresa vivaistica “Euphorbia Cultura del paesaggio S.r.l.”.(Ren)