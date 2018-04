Caserta: sopralluogo di presidente Commissione Terra dei Fuochi’ Zinzi a discarica Castelvolturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La completa messa in sicurezza della discarica SO.GE.RI a Castel Volturno rappresenterà un segnale importante per un territorio che ormai attende da anni risposte concrete alle tante emergenze ambientali e sociali". Così il presidente della Commissione speciale 'Terra dei Fuochi, bonifiche, ecomafie' del Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, che oggi pomeriggio ha preso parte - insieme alla delegazione del Ministero dell'Ambiente della Slovacchia e dell'agenzia ambientale slovacca SAZP - al sopralluogo organizzata da Sogesid presso la discarica SO.GE.RI. in località Bortolotto del comune di Castel Volturno (CE). La visita ha fornito l'occasione per fare il punto della situazione sulle attività svolte e per programmare quelle future. "Abbiamo riscontrato l'ottimo lavoro fatto dalla Sogesid su questo sito. Buone pratiche che devono essere pubblicizzate e che sono state illustrate alla delegazione estera presente. Per questo ringrazio il Presidente, i dirigenti ed i tecnici della Società per la disponibilità manifestata nel corso del sopralluogo. Abbiamo, ancora una volta, avuto la conferma della necessità per la Regione Campania di dotarsi di una legge che permetta l'individuazione di valori di fondo da utilizzare per le indagini sui terreni. Come Commissione manterremo sempre alta l'attenzione su tutte le fasi del progetto, ma resta il forte rammarico che, se la nostra proposta di legge fosse stata approvata, oggi avremo meno dubbi anche sui pochi parametri inquinanti che sono stati rilevati nei pressi della discarica a Castel Volturno".(Ren)