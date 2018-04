Napoli: il 17 aprile si presenta Assofranchising Tour (2)

- “Assofranchising – è spiegato una nota dell’Associazione - rappresenta, difende e promuove gli interessi economici, sociali e professionali delle reti in franchising associate. Dal 1971, anno della sua nascita, Assofranchising si è contraddistinta per la fitta rete di relazioni con le istituzioni e gli altri enti o associazioni che hanno interessi coincidenti o vicini ai suoi. Attiva servizi e consulenza mirata, organizza eventi promozionali per i soci, di networking e di studio su temi d’interesse, offre accordi quadro e convenzioni sui molteplici aspetti e prodotti che interessano le aziende che fanno franchising e la relativa rete di punti vendita”. Appuntamento all’Hotel Royal Continental di via Partenope (sala Vesuvio), dalle 14 alle 18, di martedì 17 aprile. Per partecipare all’evento (totalmente gratuito) è obbligatoria l’iscrizione, tramite e-mail all’indirizzo assofranchising@assofranchising.it, o consultando direttamente il sito dell’associazione www.assofranchising.it. (Ren)