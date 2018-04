Napoli: Ronghi (Sud protagonista), De Luca formazione non lavoro vero (2)

- "De Luca ripropone la visione assistenziale della becera sinistra – ha aggiunto Ronghi – mentre, per affrontare il dramma della disoccupazione, occorre una visione imprenditoriale, che renda i giovani disoccupati protagonisti del proprio futuro, e che crei le condizioni per creare sviluppo economico e lavoro vero. Per questo, occorre superare gli inutili patti per le Regioni firmati dal governo Renzi e dare vita ad un Tavolo di coordinamento tra Governo e Regioni per puntare su un grande piano infrastrutturale e sulla fiscalità di vantaggio, necessaria per attrarre nuovi investimenti nel Sud". Sud Protagonista propone, dunque, un "Piano straordinario contro la disoccupazione e la povertà" che punta sull'impiego di almeno 15 miliardi, da attingere alla provvista dei fondi europei e nazionali già destinati alle Regioni del Sud, per creare 300.000 nuovi posti di lavoro" ed individua i settori strategici sui quali puntare. (Ren)