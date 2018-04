Napoli: domani la presentazione della mappa tascabile dei giardini dell'area metropolitana (2)

- La prima copia è stata donata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la green map ha dedicato, infatti, una finestra a Villa Rosebery, residenza del Capo dello Stato, affacciata sulla linea di costa di Posillipo. Ma anche il Real Bosco di Capodimonte, il parco urbano e storico più grande d'Italia; come anche i due orti botanici federiciani, i giardini degli Scavi archeologici di Pompei e le ville della Penisola, Costiera ed Isole: Villa Cimbrone e Villa Rufolo, Villa San Michele ed i Giardini La Mortella. La green map sarà distribuita nel circuito di Where Naples e sarà disponibile presso gli Info Point del comune di Napoli ed all'aeroporto di Capodichino. Sempre domani ci sarà una distribuzione mappa a cittadini e turisti tra piazza Amendola (ore 10.00), piazza dei Martiri, piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito, via Toledo, Galleria Umberto, Piazza Municipio, Stazione Marittima (biglietterie aliscafi), via ponte di Tappia, via Monteoliveto, piazza del Gesù, piazza San Domenico Maggiore (ore 14.00). (Ren)