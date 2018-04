Napoli: nominati amministratori straordinari della Sippic, oggetto di interdittiva antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli Carmela Pagano, in raccordo con il presidente dell’Anac Raffaele Cantone, ha disposto la straordinaria e temporanea gestione della Sippic spa, "società per le imprese pubbliche e private in Ischia e Capri", oggetto di interdittiva antimafia, per le attività integrate di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sull’isola di Capri. Contestualmente il prefetto Pagano ha nominato dueamministratori straordinari fino al 31 ottobre 2019.(Ren)