Napoli: venerdì l'Healt point a Ercolano sui disturbi dell'umore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 13 aprile, alle ore 17.45, presso la Fondazione Istituto Antoniano di Ercolano avrà luogo il secondo appuntamento del calendario di "Scuole territoriali della salute emotiva e comportamenti", appuntamenti divulgativi sul benessere psichico promossi da "Health point", il progetto ideato da Vincenzo Barretta, psichiatra, direttore scientifico del Centro Noesis di Napoli, in collaborazione con il Rotary club di Napoli Castel dell'Ovo. Il tema dell'incontro sarà "I disturbi dell'umore nell'adulto e nell'adolescente" e si articolerà in una prima fase in cui si descriverà brevemente l'ambito della salute emotiva e comportamentale e lo scopo delle "Scuole territoriali". In seguito, con la collaborazione di Goffredo Scuccimarra, neuropsichiatra infantile e direttore della Fondazione Istituto Antoniano, saranno esposte le caratteristiche e le problematiche relative ai disturbi dell'umore. Le "Scuole territoriali della salute emotiva e comportamentale" si riuniranno, poi, il 20 aprile alle ore 18.00 presso l'associazione Asso Gio.Ca di Piazza Mercato, per discutere di "I disturbi affettivi: cosa sono e come influenzano la nostra salute". (segue) (Ren)