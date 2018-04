Lavoro: Beneduce (Fi) interroga assessore Palmeri su assunzione lavoratori vivai regionali

- "Resta senza risposta la risoluzione di indirizzo votata all'unanimità dalla Commissione Agricoltura che impegna la Giunta Regionale a disporre, con urgenza, interventi finalizzati a dare soluzione alle richieste dei 183 lavoratori dei vivai e procedere all'assunzione degli stessi nei ruoli della regione Campania". Lo ha dichiarato Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania di Forza Italia e componente Commissione Ambiente che sulla questione ha presentato una interrogazione. "Assunzione che è forma e non sostanza visto che i lavoratori afferiscono direttamente alla Regione in termini di costi e di dipendenza funzionale", ha specificato la consigliera, per la quale "vivai e foreste di proprietà regionali garantiscono la conservazione degli ecosistemi biologici ed ambientali; un patrimonio inestimabile da valorizzare e rilanciare, aprendo al pubblico non solo per apprezzarne le bellezze ma per svolgere attività di formazione, studio e ricerca". "L'assunzione dei 183 lavoratori nei ruoli regionali è passaggio fondamentale che consente di ridefinire la mission dei vivai e delle foreste regionali. Dopo circa un anno di silenzio, l'auspico è che il governo regionale tenga conto del lavoro svolto dalla Commissione agricoltura e possa finalmente dare risposte ai lavoratori", ha concluso Beneduce. (Ren)