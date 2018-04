Governo: Laboccetta (Fi), cosa teme Salvini a stracciare il preliminare con M5s?

- "Non farò certo io il difensore di Silvio Berlusconi, di avvocati ne ha tanti, alcuni altissimi, ma non è più sopportabile il linguaggio e lo stile di un assatanato quale è il giovane Di Battista, il vero killer di Luigi Di Maio, che parla di ricatti e di grandi nefandezze del cavaliere di Arcore lasciando intendere che esistono situazioni opache che condizionerebbero addirittura la casa leghista". Lo ha dichiarato, in una nota, l'ex deputato di Napoli di Forza Italia Amedeo Laboccetta, oggi a Montecitorio. "Mi chiedo come possa Salvini aver chiuso già un contratto di massima, una sorta di preliminare, come sostengono i bene informati, con i Cinque stelle dopo aver ascoltato simili ingiurie", ha continuato Laboccetta, per il quale "se la bozza di accordo esiste va pesantemente rivista, a mio parere stracciata". "C'è un limite a tutto e credo che Di Battista l'abbia ampiamente superato", ha concluso. (Ren)