Sud: D'Amelio, macro regione meridionale è ipotesi condivisibile

- "La Macro Regione Meridionale è una proposta condivisibile perché il Sud necessita di nuovo slancio per lo sviluppo e per il lavoro e di una strategia complessiva per realizzare nuove infrastrutture ed investire i fondi europei che le Regioni meridionali hanno a disposizione". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa tenuta stamani in Consiglio regionale per la presentazione dei master per i "Laboratori giovani per le aree interne e per lo sviluppo locale tramite la cooperazione internazionale". "Occorre superare l'attuale modello delle Regioni per rilanciarne le funzioni di programmazione – ha sottolineato D'Amelio – e la Macro Regione Meridionale può costituire quella svolta di cui necessita il Sud per superare il gap economico e occupazionale che lo separa dal resto di Italia". (Ren)