Napoli: domani l'ultima tappa del progetto "Sii saggio, guida sicuro"

- Domani, alle ore 9.30, nella basilica San Giovanni Maggiore di Napoli, con il sostegno dell'ordine degli ingegneri di Napoli, si terrà la tappa conclusiva del progetto regionale itinerante "Sii saggio, guida sicuro", promosso per il sesto anno consecutivo dall'associazione Meridiani per educare i giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado al rispetto del codice della strada. Interverranno, tra gli altri, l'assessore ai Giovani del comune di Napoli Alessandra Clemente, don Tonino Palmese, il questore Antonio De Iesu, il comandante della Guardia di finanza della Regione Campania Fabrizio Carrarini, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale campano Luisa Franzese e il rettore della Federico II di Napoli Gaetano Manfredi. Durante i lavori sarà illustrato il concorso di idee "Inventa un segnale stradale!", la cui premiazione si svolgerà il 20 aprile a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Tra i testimonial presenti Gigi e Ross, Alessandro Bolide, Alessandro Incerto. Previsti l'allestimento del Villaggio dello Sport da parte del Coni, delle Forze Armate e dell'Ordine degli Ingegneri con l'esibizione della Fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi. (Ren)