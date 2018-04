Napoli: Pd, gli interventi sulla voragine in via Pigna hanno rotto tubatura dell'acquedotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo oltre un mese dalla voragine verificatasi in Via Pigna, nella V Municipalità di Napoli, dopo i numerosi solleciti del PD in consiglio comunale e dello stesso partito territoriale, finalmente ieri c’è stato l’intervento della Abc e del servizio tecnico municipale. Tuttavia l’intervento di ripristino ha paradossalmente determinato la rottura della tubatura dell’acquedotto all’interno della voragine stessa". Lo hanno dichiarato in una nota Enza Amato e Clementina Cozzolino, rispettivamente consigliera ragionale della Campania e consigliera della quinta municipalità di Napoli del Pd. "Sessanta famiglie sono state sgomberate e da ieri sera alle 20,30, a ben 5mila famiglie è stata sospesa la fornitura dell'acqua a tempo indeterminato. Le operazioni di soccorso – hanno aggiunto - sono state gestite in maniera approssimativa, mentre le famiglie sono state lasciate di notte senza un alloggio alternativo e senza che potessero beneficiare di un’autobotte che provvedesse all'approvvigionamento di acqua potabile". "Ad aggravare la situazione, il cedimento durante la notte del marciapiede poco distante. Chiediamo – hanno concluso Amato e Cozzolino - un intervento immediato di messa in sicurezza dell'area e l’individuazione di un alloggio alternativo da fornire alle persone sgomberate se la situazione non dovesse risolversi in giornata". (Ren)