Campania: Beneduce (Fi), Put area sorrentino-amalfitana non risolve i problemi del territorio (2)

- "La revisione del Put, con la partecipazione di tutti gli Enti interessati, è il banco di prova di un nuovo concetto di pianificazione – ha affermato la consigliera - dove viene individuato, anzi, disegnato l'assetto di quella parte del territorio regionale, i cui vincoli, invece di sovrapporsi, anche in fase autorizzativa, sono individuati in modo certo, immediato e legittimo". "Prima di mettere mano ad una regolamentazione di modifica - ha proseguito - è necessario tenere conto dei mezzi cartografici attualmente disponibili, ad alta qualità, in Regione Campania che danno la certezza del vincolo sul territorio e quindi danno certezza al cittadino di quali norme deve rispettare e dei limiti entro i quali operare". (segue) (Ren)