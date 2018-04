Sud: Alemanno (Mns), aderiamo al comitato referendario per la macroregione autonoma

"L'istituzione di una Macroregione meridionale che comprenda tutte le attuali regioni del Sud Italia peninsulare fa parte del documento programmatico del nostro Congresso di Fondazione. Per questo il Movimento nazionale per la sovranità aderisce con convinzione al Comitato referendario promosso oggi da Alessandro Sansoni, Stefano Caldoro, Gaetano Quagliariello e molte altre associazioni meridionaliste". Lo ha dichiarato, in una nota, Gianni Alemanno, segretario nazionale dell'Mns, per il quale "l'idea di lanciare un referendum su questo tema permette di cominciare un percorso verificando l'effettivo consenso che questa proposta raccoglie". "Il Mn - ha proseguito - collaborerà con il Comitato per la raccolta di firme per l'indizione del referendum e si impegna a rilanciare il dibattito su come rimettere in moto lo sviluppo del Mezzogiorno".