Napoli: il 17 aprile si presenta Assofranchising Tour

- Farà tappa a Napoli, il prossimo 17 aprile, “Assofranchising Tour”, evento promosso dall’Associazione Italiana del Franchising allo scopo di promuovere la rete delle affiliazioni commerciali. Che il franchising sia una voce importante dell’economia nazionale lo dimostrano i dati sull’occupazione (quasi 200mila addetti) e il volume d’affari, prossimo ai 24 miliardi di Euro. In questa prospettiva la parte del leone la fa la Campania (e il CIS di Nola, in particolare), prima regione del Sud Italia per numero di punti vendita in franchising (3.350) e terza in assoluto - dopo Lombardia e Lazio - con il 10 per cento di tutte le aziende che oggi fanno franchising in Italia. Difatti, il giro d’affari prodotto nella nostra regione dal settore sfiora il miliardo e mezzo di Euro, con oltre tredicimila occupati. (segue) (Ren)