Napoli: domani la presentazione della mappa tascabile dei giardini dell'area metropolitana

- Domani, alle ore 12, nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della "Green map of Naples", una mappa tascabile per condurre cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde urbano dell'area metropolitana di Napoli, realizzata dall'Associazione Premio GreenCare, in distribuzione gratuita, per il Maggio dei monumenti 2018. Saranno distribuite 20mila copie, in italiano ed inglese, per presentare 37 tra ville storiche e giardini di quartiere, riserve naturali, orti botanici e chiostri, parchi urbani. Alla conferenza prenderanno parte il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente dell'Associazione Premio GreenCare Ets, Benedetta de Falco. Inoltre, sono stati invitati tutti i direttori dei giardini storici rappresentati dalla carta tascabile. (segue) (Ren)