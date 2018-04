Napoli: Gallo (M5s), a Torre del Greco gli ecopunti sono ormai bombe ecologiche

- "La situazione è diventata insostenibile in tutta la città e in alcuni quartieri l'esasperazione è al limite". Così, il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo, che ha inviato una lettera al commissario straordinario di Torre del Greco Giacomo Barbato per chiedere "un intervento in Vico Primo Trotti che possa risolvere i problemi derivanti dal mancato spazzamento". "Questa criticità va avanti dalla scorsa estate e l'innalzamento delle temperature rischia di peggiorare la situazione", ha proseguito Gallo, aggiungendo: "Ormai sono tante le aziende che smaltiscono i rifiuti illegalmente perché si sentono impunite in questa città e trattano gli ecopunti come discariche a cielo aperto. Su questo, non sembra esserci governo del territorio". "Ho inviato al commissario - ha continuato il deputato M5S - tutto il materiale ricevuto dai residenti della zona, compresa una petizione d'iniziativa popolare con decine di firme raccolte dai cittadini, perché veda con i propri occhi in che condizioni sono costretti a vivere questi abitanti". "Si avvicina l'estate e spero che questo non debba essere il biglietto da visita per la nostra città, altrimenti anche la rilevante economia stagionale di Torre del Greco sarà danneggiata", ha concluso. (Ren)