Napoli: venerdì al Mann la presentazione del bilancio delle attività dell'associazione Pianoterra

- Per festeggiare i dieci anni di attività, venerdì 13 aprile, alle ore 16.00, al Museo archeologico nazionale di Napoli, l'Associazione Pianoterra di Napoli presenterà il bilancio delle sue attività, tra storie, testimonianze e dati che raccontano gli anni di lavoro al fianco di mamme e bambini in difficoltà. Il volume "Dieci anni di Pianoterra. Un bilancio" contiene storie di donne che l'Associazione ha conosciuto in questi anni, con i loro bambini e le loro famiglie, e delle operatrici e degli operatori che le hanno affiancate con incontri di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità, interventi di orientamento sul territorio, consulenze con specialisti della salute materno-infantile e attività ricreative. All'incontro parteciperanno, tra gli altri, Roberta Gaeta, assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, Paolo Siani, pediatra e parlamentare, e Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children. (Ren)