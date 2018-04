Napoli: al via il comitato referendario per l'istituzione della macroregione autonoma del Sud

- Questa mattina, presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli, si è tenuta la presentazione alla stampa del Comitato referendario "per l'istituzione della macroregione autonoma del Sud", che ha dato subito il via alla raccolta di firme per l'indizione della consultazione referendaria. Tra i fondatori del Comitato figurano Nando Dicè e Sergio Angrisano, dei movimenti meridionalisti Insorgenza Civile e Federazione dei Movimenti di Base, Sabino Morano, leader del movimento civico Primavera Irpinia, gli esponenti di Forza Italia Gaetano Quagliariello e Stefano Caldoro, presenti in conferenza stampa, il direttore della testata "Il Brigante" Gino Giammarino, Leonardo Lasala di Confartigianato, personalità del mondo dell'impresa, della cultura, del Terzo Settore e del giornalismo. La presidenza del comitato è stata assunta dal giornalista Alessandro Sansoni. "Le recenti elezioni hanno dimostrato, una volta di più, il senso di estraneità e di abbandono, rispetto allo Stato centrale e alla classe politica, avvertito dai cittadini del Mezzogiorno. E l'interpretazione data del trionfo del Movimento Cinque Stelle, in quanto frutto della promessa del Reddito di cittadinanza e di un nuovo assistenzialismo, è la prova della profonda incomprensione delle classi dirigenti italiane delle ragioni di questo disagio. Non è più tempo di generici e retorici richiami alla questione meridionale e alla necessità di rilanciare lo sviluppo del Sud. E' ora che i meridionali prendano nelle proprie mani il loro destino. La campagna referendaria per l'autonomia della macroregione meridionale è l'inizio di una battaglia storica per il riscatto del Mezzogiorno", hanno affermato i fondatori del Comitato referendario. (Ren)