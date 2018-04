Sud: Ronghi (Sud protagonista), bene referendum per macroregione

- "E' positivo il percorso referendario avviato per la costituzione della Macro Regione Meridionale, una proposta che ci vede da tempo in campo anche con la costituzione dei tavoli di coordinamento nelle Regioni meridionali e con la predisposizione di un progetto di riforma costituzionale, e che deve passare nella fase operativa attraverso l'istituzione del Coordinamento delle Regioni Meridionali". E' quanto ha affermato il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi. "Nell'ambito dell'unità nazionale e al fine di realizzarla anche sul piano economico e sociale – ha sottolineato Ronghi - la Macro Regione Meridionale è la grande svolta istituzionale che serve per dare forza al Sud, per andare oltre l'attuale modello delle Regioni, rilanciando la loro funzione di programmazione ai fini dello sviluppo del territorio, anche attraverso una strategia unitaria di impiego dei fondi europei per progetti interregionali di sviluppo infrastrutturale, e per un piano straordinario per il lavoro, così come abbiamo previsto nel nostro 'Manifesto per il Sud Protagonista' che presenteremo domani alla stampa" – ha aggiunto Ronghi, per il quale "il centrodestra tutto deve puntare sulla Macro Regione Meridionale perché la rinascita dell'Italia, ma anche della coalizione, parte dal Sud".(Ren)