Campania: Beneduce (Fi), Put area sorrentino-amalfitana non risolve i problemi del territorio

- "Condivido la necessità di modificare ed aggiornare la Legge regionale 35/87 perché dopo 30 anni ci troviamo ancora ad applicare una norma che si basa su studi vecchi di 40 anni con cartografie, mezzi e norme dell'epoca. Non è invece condivisibile la proposta di legge di revisione al PUT all'esame della Commissione che si sostanzia in una mera integrazione di norme edificatorie immesse all'interno della legge regionale 35/87, aventi prevalentemente valore di interventi unitari e non esigenze riferite al territorio e né tiene conto degli intervenuti vincoli e norme statali, comunitarie e regionali". Così Flora Beneduce, consigliera regionale campana di Forza Italia, nel suo intervento, stamattina, in commissione urbanistica in sede di audizione dei sindaci della Penisola Sorrentina. (segue) (Ren)