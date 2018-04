Campania: Beneduce (Fi), Put area sorrentino-amalfitana non risolve i problemi del territorio (3)

- "Il Put – ha continuato la Beneduce - non è solo una legge di indirizzo e/o di pianificazione territoriale: è una legge che impone i vincoli derivanti dalla legge statale. Vincoli che oggi vanno rapportati alla reale situazione dei luoghi riscontrabile dalla cartografia e ortofoto disponibili attualmente anche in scala molto dettagliata". "Questo lavoro può essere fatto in tempi ragionevoli, perché non si tratta di un nuovo Piano ma di una revisione aggiornata all'attualità. La stragrande maggioranza del territorio è integra e necessita solo di piccole modifiche; appoggio su confini certi dando certezza ai confini dei vincoli. La disponibilità presso gli uffici regionali di cartografie e di ortofoto aggiornate ed in varie scale, accelerano e qualificano il lavoro di risoluzione definitiva delle problematiche territoriali della Penisola Sorrentina - Amalfitana", ha concluso la consigliera. (Ren)