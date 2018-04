Sud: Alemanno (Mns), aderiamo al comitato referendario per la macroregione autonoma (2)

- "Non è accettabile che oggi il Movimento 5 Stelle sia diventato il principale riferimento elettorale della gente meridionale, questo deriva solo dalla insufficiente attenzione che il centrodestra ha finora riservato a questa area del Paese. Da questa iniziativa referendaria parte la controffensiva che permetterà di rovesciare questi risultati elettorali e soprattutto dare una prospettiva non demagogica ed assistenzialista per lo sviluppo del Sud". Il Movimento nazionale per la sovranità ha organizzato una propria conferenza aperta a tutte le forze del centrodestra sabato 28 aprile, a Napoli, sul tema del rilancio del Lavoro e dello Sviluppo nel Mezzogiorno. (Ren)