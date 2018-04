Napoli: premio Angelo Affinita, l’11 aprile alla Federico II la consegna ai vincitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Angelo Affinita Edizione 2017, indetto da SAPA Group con il patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, è un bando di concorso europeo con cadenza annuale per l’assegnazione di tre premi a Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Progetto di ricerca destinati ai migliori laureati e dottorati delle università europee, per tutte le discipline tecniche attinenti al settore Automotive. Quasi 2.500 professori e rettori coinvolti scelti fra le 70 università più prestigiose d’Europa, da Italia, Germania, Regno Unito fino ad arrivare a Spagna, Polonia, Finlandia e Slovacchia. Oltre 220.000 persone il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto. Giovani laureati e laureandi di tutta Europa, in lizza per una borsa di studio importante che potrà cambiare il corso della loro vita universitaria e lavorativa. Ben 150 i professori che al momento hanno scelto di aderire alla call to action e hanno voluto un contatto diretto per iniziare un cammino di collaborazione con SAPA per sviluppare progetti di innovazione insieme ai giovani più promettenti. (Ren)