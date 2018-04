Campania: Ciarambino (M5S) De Luca ha depotenziato gli ospedali di Benevento e Sant’Agata

- “Il Piano regionale della Rete Ospedaliera ha prodotto in Campania l’ennesimo paradosso. L’accorpamento del presidio ospedaliero di Sant’Agata dei Goti con l’ospedale Rummo di Benevento, finalizzato a dar vita all’azienda ospedaliera San Pio, ha comportato un depotenziamento di entrambe le strutture. Il presidio di Sant’Agata, nella sua riconversione in polo oncologico, perde il pronto soccorso ed è stato escluso dalla rete delle emergenze. Il Rummo perde cardiochirurgia e gastroenterologia, entrambe garantite dal solo Moscati di Avellino, e rischia di non avere più requisiti per la sua classificazione come Dea di II livello. Un’operazione che ha comportato un palese peggioramento della qualità dell’offerta ospedaliera per un bacino di circa due milioni di residenti”. Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e componente della commissione regionale Sanità Valeria Ciarambino, firmataria di un’interrogazione a risposta scritta al presidente della giunta regionale. (segue) (Ren)