Napoli: Verdi, servono cancellate per la fontana di Monteoliveto. Rischia danni irreparabili

- "Serve l'impegno di tutti per non rendere inutile la pulizia straordinaria dell'obelisco di piazza del Gesù che ora è tornato a splendere in tutta la sua bellezza grazie al lavoro dei lavoratori socialmente utili". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "per ripulire per bene uno dei monumenti simbolo di Napoli c'è voluto il lavoro di una decina di lsu che hanno tolto erbacce e rifiuti fuori e dentro le cancellate ed eliminato le scritte che potevano essere eliminate senza l'intervento degli esperti". "Il monumento, comunque, non era nelle condizioni in cui è ridotta la fontana di via Monteoliveto perché è protetto da quella cancellata che non riusciamo a far installare a protezione della fontana, nonostante non sarebbe una novità visto che, fino agli inizi del '900, c'era", ha aggiunto Borrelli, per il quale "se la Soprintendenza non autorizzerà le cancellate, quella fontana potrebbe essere danneggiata in modo irreparabile visto che viene usata come panchina e come ricettacolo di rifiuti di ogni genere".(Ren)