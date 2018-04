Campania: Ronghi (Sud protagonista), operai idraulico forestali ancora senza stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha fatto il presidente della Regione De Luca a convocare una riunione tecnica per il 'Piano per il lavoro', ma, prima di ogni altra cosa, dovrebbe garantire gli stipendi agli operai idraulico forestali regionali che, dal mese di dicembre, non li percepiscono a seguito dell'affidamento del servizio ad una società di Battipaglia". E' quanto ha affermato il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi. "Nonostante le rassicurazioni ricevute, ad oggi gli operai sono ancora senza retribuzione e questa vicenda di grave privazione di un diritto fondamentale diventa ogni giorno più grave e più incredibile in quanto il mancato pagamento, da mesi, degli stipendi dipenderebbe da meri errori nella formulazione degli stessi" – ha aggiunto Ronghi – per il quale "la Regione deve garantire il pagamento ad horas delle spettanze agli operai che vanno anche risarciti del danno subito".(Ren)