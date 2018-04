Napoli: in città l'ambasciatore australiano in Italia, ricevuto dal sindaco

- Gregory Alan French, l'ambasciatore australiano in Italia, è stato ricevuto oggi a palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris con il quale si è intrattenuto in un cordiale colloquio. Molti sono stati i temi trattati con l'alto diplomatico ed in particolare le iniziative per favorire l'incremento del flusso turistico in città dei cittadini australiani. Al termine c'è stato il tradizionale scambio dei doni con il primo cittadino che ha donato a French il crest ufficiale della città che è stato molto gradito dall'ospite d'Australia.(Ren)