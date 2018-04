Napoli: Borrelli (Verdi), festa della polizia ‘significativa’ a pochi giorni dall'aggressione al garzone

- "Oggi, nella giornata dedicata alla polizia, è sacrosanto tributare il giusto riconoscimento ai poliziotti che, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "quel riconoscimento acquisisce un valore ancor più importante oggi, a distanza di pochi giorni dal brutto episodio dei due poliziotti che hanno malmenato un garzone di salumeria che non s'era fermato all'alt, perché quel che è successo non deve far diminuire la fiducia nelle forze di polizia, anche perché la reazione del Questore è stata esemplare". "Invece di tentare di giustificare o minimizzare, infatti, ha subito garantito il massimo impegno per chiarire la vicenda, relegando anche i due poliziotti in lavori d'ufficio in attesa di prendere le decisioni del caso" ha aggiunto Borrelli per il quale "soprattutto in una città come Napoli è importante far capire che i poliziotti devono rispettare la legge per non dare il cattivo esempio".(Ren)