Napoli: Borrelli (Verdi), sparatoria lungomare è solo la punta di un iceberg (2)

- "Le misure adottate finora, compresa quella dell'allontanamento, si sono rivelate inutili perché i parcheggiatori continuano a controllare intere aree della città" ha continuato il consigliere dei Verdi per il quale "i parcheggiatori vanno trattati per quel che sono e per quel che fanno, quindi devono essere incriminati per estorsione e, quando lavorano in gruppo, gli va contestata anche l'associazione a delinquere". "Qualora poi si riesca ad accertare che siano controllati dalla camorra, va aggiunta anche l'aggravante dell'appartenenza ai clan" ha concluso Borrelli per il quale "se si continua a sottovalutare il fenomeno potremmo ritrovarci a dover piangere vittime come è accaduto con le baby gang, un fenomeno che s'è sottovalutato per anni fino ad accorgersene quando hanno cominciato a fare vittime e spargere sangue innocente per le strade della città". (Ren)