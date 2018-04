Campania: Di Scala (FI), stanziati milioni per lotta al cancro ma ancora lunghe le liste d’attesa

- "Un anno fa De Luca ha stanziato ben 100 milioni di euro di fondi europei per interventi tecnologici e di intelligence per il contrasto alle patologie oncologiche. Oggi tra atti confusi, contraddittori e di difficile consultazione, l'unica traccia di ciò che è stato fatto riguarda solo consulenze, estere oltre che esterne, da 2500 euro l'una per soli sei giorni". Lo ha denunciato la presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia di Scala (FI), rinviando alla Delibera di Giunta regionale 275 del 23 maggio 2017. Per l'esponente di Forza Italia "visto che questo fiume di danaro pubblico dovrà pur servire a qualcosa, sarebbe interessante capire a che punto siamo con le previste piattaforme tecnologiche per la ricerca collaborativa da 40 milioni di euro o con gli investimenti, anche questi per altri 40 milioni di euro, per il potenziamento del sistema regionale delle infrastrutture per la ricerca". (segue) (Ren)