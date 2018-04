Napoli: sequestrate salma e cartella clinica a donna morta in ospedale a Ischia

- Sono state sequestrate dai carabinieri la salma e la cartella clinica di una donna di 32 anni, morta ieri sera in sala operatoria nell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia. In seguito al decesso i familiari della donna hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. La donna, sposata e con due figli, era stata operata un mese fa per ernia ombelicale nel nosocomio isolano. Il 2 aprile era stata nuovamente operata per problemi intestinali e poi operata d'urgenza nella mattinata di ieri, a causa di forti dolori intestinali. Oggi, d'intesa con il pm di turno della Procura di Napoli, hanno sequestrato la salma e la cartella clinica e formalizzato una denuncia per l'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti.(Ren)