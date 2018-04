Napoli: Ederoclite (Pd), continua l'opera di de Magistris di distruzione della città

- "Il sindaco ha portato la città a triplicare il disavanzo portandolo a 2,53 miliardi di euro tra il 2011 e il 2016. Un disavanzo che non c'entra nulla con le amministrazioni precedenti". Lo ha dichiarato il presidente dell'assemblea del Pd metropolitano di Napoli, Tommaso Ederoclite, che ha aggiunto: "Il sindaco ha scientemente nascosto il debito CR8 nel 2016, mentre il fatto di iscriverlo e pagarlo era la condizione necessaria per chiedere al governo Gentiloni il rimborso di una quota parte. Il sindaco ha avuto una multa di 85 milioni di euro dalla Corte dei Conti perché ha eluso il bilancio. Il sindaco ha già ricevuto anticipazioni di liquidità da parte del Governo per 1 miliardo e 400 milioni. Il sindaco oggi piange miseria ma è lui, soltanto lui il responsabile della situazione disastrosa in cui versano le casse del comune di Napoli". (segue) (Ren)