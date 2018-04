Caserta: truffe agli anziani, carabinieri arrestano 8 persone (2)

- L'ordinanza di custodia cautelare costituisce l'epilogo di un'articolata attività investigativa avviata agi inizi del 2017, dalla denuncia delle vittime, a cui ha fatto seguito un lavoro di raccordo e coordinamento fra diverse attività investigative in atto, successive attività di intercettazione telefoniche, con servizi di pedinamento e osservazione, seguiti da arresti in flagranza. Le investigazioni hanno consentito di fare luce sulla struttura organizzativa dell'associazione criminale, caratterizzata da due livelli: il primo, composto dagli associati incaricati dell'individuazione delle vittime, della raccolta d'informazioni sulle loro abitudini quotidiane, della pianificazione della truffa e dell coordinamento di tutte le attività propedeutiche e strumentali alla fase esecutiva; il secondo, composto dai soggetti preposti all'esecuzione delle truffe. L'organizzazione realizzava la cosiddetta "truffa del pacco": prima contattavano gli anziani telefonicamente e poi si presentavano come loro figli o nipoti in modo da instaurare un colloquio di tipo familiare, per poi manifestare agli anziani la necessità di ritirare un pacco urgente, che un corriere sarebbe passato a consegnare, previo versamento di una somma di denaro, oscillante tra i 1.000 ed i 3.000 euro, che poteva essere corrisposto anche con gioielli o preziosi in caso d'indisponibilità di denaro contante. A questo punto, un complice, fingendo di essere il corriere, si presentava agli anziani e consegnava il pacco, contenente di solito un bagno schiuma o dei calzini, ritirando, in cambio, la somma pattuita.(Ren)