Immigrazione: Cirielli (Fdi), a Salerno con sbarchi incontrollati rischio terrorismo

- "In passato più volte abbiamo denunciato che l'arrivo incontrollato di migranti a Salerno e provincia avrebbe potuto favorire la formazione di pericolose cellule terroristiche. Oggi scopriamo, grazie alla stampa, che a San Valentino è stata disposta la chiusura di una moschea abusiva su segnalazione dell'Antiterrorismo". Lo ha affermato, in una nota, Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia e questore della Camera dei Deputati. "Se la politica dei governi Pd, appoggiata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, non avesse trasformato Salerno e provincia in un campo profughi, oggi non ci ritroveremmo a difenderci da possibili azioni terroristiche", ha spiegato Cirielli. "Abbiamo il dovere di non abbassare la guardia e di rafforzare controlli, ma allo stesso tempo appare irrinunciabile una nuova politica sulla immigrazione che punti al blocco degli sbarchi e alla difesa dei confini nazionali", ha concluso il parlamentare salernitano.(Ren)