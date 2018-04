Tari: Coldiretti Campania scrive ai sindaci per tariffa speciale ad agriturismi

- "Gli agriturismi sono sentinelle del territorio, non possono essere equiparati a ristoranti e alberghi nella tassazione comunale sui rifiuti". Lo ha affermato Coldiretti Campania, che ha scritto ai sindaci della Campania per chiedere un'attenzione verso questa attività connessa a quella agricola. Nel testo, a firma del presidente Gennarino Masiello e del direttore Salvatore Loffreda, è evidenziata la volontà dell'organizzazione, attraverso l'associazione Terranostra, che rappresenta in Campania circa 100 agriturismi Campagna Amica, di sostenere la distintività dell'agriturismo quale attività di grande valore della multifunzionalità agricola e senza fare sconti a chi opera contro le regole. "Al fine di promuovere e sostenere gli agriturismi riconoscendo agli stessi un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio rurale", Coldiretti e Terranostra hanno invitato le amministrazioni comunali a individuare per le attività agrituristiche che svolgono attività sul fondo agricolo tariffe almeno proporzionali ai giorni di apertura, che tengano conto delle peculiarità di questa attività connessa all'azienda agricola. "Si invita, in tal senso, a prevedere nel regolamento comunale la non equiparazione dell'attività agrituristica alla ristorazione tradizionale", ha spiegato Coldiretti. In particolare, Coldiretti ha invitato le amministrazioni comunali a riconoscere "per le utenze non domestiche che esercitano l'attività agrituristica una riduzione della tariffa con i seguenti criteri: percentuale sulla quota fissa della tariffa commisurata ai giorni di apertura previsti dal 'piano agrituristico', quota variabile calcolata sulla base degli effettivi conferimenti registrati". (Ren)