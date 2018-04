Sisma: Matera (Fi-Ppe), ok da Ue ed aiuti di Stato è ottimo segnale politico

- "Il via libera della Commissione europea al regime di aiuto italiano per il sostegno degli investimenti nelle regioni dell'Italia Centrale colpite dal sisma del 2016 e del 2017, considerato quindi in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, è un'ottima notizia". Lo ha affermato, in una nota, l'europarlamentare del Ppe Barbara Matera. Per l'onorevole Matera "si tratta di un segnale assolutamente positivo sia in termini economici, visto che parliamo di un intervento a favore della costituzione di una nuova impresa, della diversificazione di un'attività già esistente o dell'acquisizione degli attivi di un'impresa che ha chiuso, e della conferma di un orientamento politico di assoluta solidarietà e disponibilità del consesso europeo nei confronti di quelle aree che, colpite da eventi calamitosi, rischiano una progressiva desertificazione". "Di questo – ha concluso – va dato atto dell'ottimo lavoro svolto dalla Commissione europea". (Ren)